Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu mezuniyette buluştu! Nafaka krizi unutuldu

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu, oğulları Kemal'in mezuniyet sevincini birlikte yaşadı.

İngiliz Konsolosluğu'nda düzenlenen mezuniyet törenine katılan eski eşler, oğulları Kemal'in heyecanına ortak oldu.

Çift basın mensuplarının ilgisini üzerine çekerken, "Duygularınızı öğrenebilir miyiz?" sorusuna Cem Yılmaz, "Yeniden doğmuş gibiyiz. ben ilk defa mezun oluyorum" diyerek esprili bir şekilde cevap verdi. Yağtu ise sadece "heyecanlıyız" dedi.

NAFAKA KRİZİ VARDI

Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu, 10 Mart 2012'de evlenip 31 Aralık 2013'te boşandı. O günden bu yana devam eden nafaka davasıyla sık sık gündem olan çiftten Cem Yılmaz, 10 bin dolarlık nafakanın düşürülmesi ve Türk lirasıyla ödenmesi için dava açmıştı. 2025’te karara bağlanan davada, Cem Yılmaz’ın 10 bin dolarlık nafaka ödemeye devam etmesine hükmedilmişti.