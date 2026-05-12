Cennetin Çocukları final kararı aldı! Başrol kovulmuştu

Özgü Kaya ve İsmail Hacıoğlu’nun başrolde olduğu TRT dizisi Cennetin Çocukları pek çok değişim yaşamıştı. İsmail Hacıoğlu'nun uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınması sonrası başarılı oyuncu kadrodan apar topar çıkarıldı.

Sete verilen bir aradan sonra dizinin hikaye yapısındaki köklü değişimle birlikte başroller tamamen yenilendi.

Cennetin Çocukları kadrosuna Burak Serdar Şanal ile Buse Meral dahil oldu. Ancak bu süreç seyirciyi pek de tatmin etmedi.

Yaşanan bu kan kaybı ve izleyici beklentisinin karşılanamaması üzerine TRT 1 yönetimi, yapımın daha fazla devam etmemesi yönünde karar kıldı.

Cennetin Çocukları için 36. bölümde kesin final kararı alındı.