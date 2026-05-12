Tüm gözler ondaydı... Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan yine övgü topladı

1994 Miss Turkey güzellik yarışmasında birincilik tacını takan ve Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği “Meltem” karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Pınar Altuğ, kendisinden dokuz yaş küçük oyuncu Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlenmişti.

Ünlü çift, 2009 yılında Su adını verdikleri kızlarının doğumuyla birlikte ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Pınar Altuğ kızı ve eşiyle verdiği pozları sosyal medya üzerinden paylaşmayı ihmal etmiyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan Altuğ bu defa özel bir geceye kızı Su ile birlikte katıldı.

BAKIŞLAR ÜZERİNDEYDİ

17 yaşındaki Su Atacan saçı, makyajı ve kahverengi takımıyla yine tüm bakışları üzerine topladı. Anne kızın geceden karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

YORUM YAĞDI

Su Atacan için sosyal medyada; 'Su gibi gerçekten maşallah', 'Allah'ım çok güzel kız adı gibi', 'Bu kız gerçekten çok hanım asil bir kız', 'Aynı babası' şeklinde yorumlar yapıldı.