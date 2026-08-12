Ceren Karakoç'tan Kızılcık Şerbeti'ne manidar veda

Show TV’nin Gold Film imzalı dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Nursema Ünal’a hayat veren Ceren Karakoç yeni sezonda dizide yer almayacak. Bu ani ayrılık haberi dizinin sevenlerini şoke etti.

Nursema'ya hayat veren Ceren Karakoç da diziye bir veda paylaşımı yaparak şunları yazdı:

"Nursema’yla vedamızın böyle olacağını hiç düşünmemiştim… Dört sezon boyunca Kızılcık Şerbeti’nin bir parçası olmak, Nursema’ya hayat vermek ve sizlerle onun hikâyesini paylaşmak benim için çok özel bir yolculuktu. Bazen hayat, planladığımız vedaları değil, bizim için seçilmiş vedaları getiriyor.

Ama geriye dönüp baktığımda; güzel anılar, birlikte büyüttüğümüz bir karakter ve bana her zaman hissettirdiğiniz o kocaman sevgi kalıyor. Nursema’yı sevip sahiplenen, onunla kızan, gülen, üzülen, onu eleştiren ve her haliyle benimle birlikte yaşayan herkese çok teşekkür ederim. Bana kattıkların için teşekkürler Nursema.

Seni ve bu hikâyenin güzel taraflarını hep kalbimde taşıyacağım."