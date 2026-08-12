MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ceren Karakoç'tan Kızılcık Şerbeti'ne manidar veda

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı yeni sezonda olmayacak... Ceren Karakoç'tan veda paylaşımı geldi ve manidar mesaj sosyal medyada konuşuldu.

Ceren Karakoç'tan Kızılcık Şerbeti'ne manidar veda

Show TV’nin Gold Film imzalı dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Nursema Ünal’a hayat veren Ceren Karakoç yeni sezonda dizide yer almayacak. Bu ani ayrılık haberi dizinin sevenlerini şoke etti.

Nursema'ya hayat veren Ceren Karakoç da diziye bir veda paylaşımı yaparak şunları yazdı:

Ceren Karakoç tan Kızılcık Şerbeti ne manidar veda 1

"Nursema’yla vedamızın böyle olacağını hiç düşünmemiştim… Dört sezon boyunca Kızılcık Şerbeti’nin bir parçası olmak, Nursema’ya hayat vermek ve sizlerle onun hikâyesini paylaşmak benim için çok özel bir yolculuktu. Bazen hayat, planladığımız vedaları değil, bizim için seçilmiş vedaları getiriyor.

Ceren Karakoç tan Kızılcık Şerbeti ne manidar veda 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kızılcık Şerbeti'nde yaprak dökümü! Bomba ayrılık... Kızılcık Şerbeti'nde yaprak dökümü! Bomba ayrılık...

Ama geriye dönüp baktığımda; güzel anılar, birlikte büyüttüğümüz bir karakter ve bana her zaman hissettirdiğiniz o kocaman sevgi kalıyor. Nursema’yı sevip sahiplenen, onunla kızan, gülen, üzülen, onu eleştiren ve her haliyle benimle birlikte yaşayan herkese çok teşekkür ederim. Bana kattıkların için teşekkürler Nursema.
Seni ve bu hikâyenin güzel taraflarını hep kalbimde taşıyacağım."

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2 ayda 12 kilo verdi! İmajını da değiştirdi2 ayda 12 kilo verdi! İmajını da değiştirdi
Son bölüm heyecan yarattı! O sahne merak edildiSon bölüm heyecan yarattı! O sahne merak edildi

Anahtar Kelimeler:
Ceren Karakoç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şirin hakkında karar! Neden 'Öcalan' sloganı attığını açıkladı

Şirin hakkında karar! Neden 'Öcalan' sloganı attığını açıkladı

O ülkede koronavirüs alarmı! Vaka ve ölüm sayıları artıyor: "En yüksek haftalık ölüm"

O ülkede koronavirüs alarmı! Vaka ve ölüm sayıları artıyor: "En yüksek haftalık ölüm"

(Özet) Sturm Graz - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Sturm Graz - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Estetiğin bedeli 10 milyon TL değilmiş! Görenler Demet Özdemir sandı

Estetiğin bedeli 10 milyon TL değilmiş! Görenler Demet Özdemir sandı

Türkiye’nin önde gelen otobüs firması satıldı! Yeni sahibi belli oldu

Türkiye’nin önde gelen otobüs firması satıldı! Yeni sahibi belli oldu

Otomotiv devi 508 bin aracını geri çağırdı! Hayati risk ortaya çıktı

Otomotiv devi 508 bin aracını geri çağırdı! Hayati risk ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.