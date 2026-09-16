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Ceren Moray cenazeden Tuzlu Kahve setine gitti! Serhat Kılıç detayı

Serhat Kılıç'ın anma töreninde gözyaşlarını tutamayan Ceren Moray üzgün şekilde Tuzlu Kahve setine gitti. Çekimler sırasında senaryoya Serhat Kılıç detayı eklendi.

Ceren Moray cenazeden Tuzlu Kahve setine gitti! Serhat Kılıç detayı

"Seksenler" dizisinde canlandırdığı Ergun Plak karakteriyle tanınan Serhat Mustafa Kılıç hayatını kaybetti. Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreninde pek çok oyuncu dostlarına veda etti. Bu isimlerden biri de Kılıç ile Kirli Sepeti dizisinde yer alan Ceren Moray oldu.

Ceren Moray törende gözyaşlarını tutamadı. 2. Sayfa'nın haberine göre; Moray yakın dostu Serhat Kılıç’ın anma töreninin ardından gözyaşları içinde sete geldi.

Ceren Moray cenazeden Tuzlu Kahve setine gitti! Serhat Kılıç detayı 1

Tuzlu Kahve sette olan Ceren Moray'ın çekimleri sırasında senaryoya ekleme yapıldı. Ceren Moray’ın isteği üzerine aynı gün senaryoya bu sahne eklendi:

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Anahtar Kelimeler:
Serhat Kılıç Tuzlu Kahve dizisi
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