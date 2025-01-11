Cezaevine ağlayarak gitmişti! Neslim Güngen'in alacaklıları boş durmadı! Özel plakalı lüks aracı icradan satışa çıkarıldı

Lüks yaşantıları ile dikkat çeken fenomenlere yönelik başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında 'Dilan Polat'ı sektöre ben soktum' diyen Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

LÜKS ARACI İCRADAN SATILIYOR

Gözyaşları içerisinde cezaevine giren Neslim Güngen aylardır içeride... Güngen cezaevindeyken alacaklıları da boş durmadı. Güngen'in borçları biriktikçe birikti ve ünlü ismin el konulan lüks aracı borçları için icradan satışa çıkarıldı.

DEĞERİ TAM TAMINA...

Neslim Güngen'in 13 Ocak'ta açık artırmayla satışa sunulacak aracı için istenen rakam ise 7 milyon 300 bin TL. Eğer lüks araca bir hafta içerisinde alıcı çıkmazsa yeniden açık artırmaya sunulacak.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in açıklamalarına göre; Neslim Güngen'in 'Dilan Polat gibi olmayacağım' diyerek cezaevinde güçlü durmaya çalıştığı öğrenilmişti.