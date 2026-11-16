Grup Laçin'in solisti Ali Abacı hayatını kaybetti

Bir döneme damga vuran Grup Laçin’in üyelerinden ve grubun solistliğini de yapan Ali Abacı'dan acı haber geldi. Grup Laçin'in eski solisti ve bağlama sanatçısı Ali Abacı, 60 yaşında yaşamını yitirdi.

Acı haberi grup üyelerinden Teoman Dalcı duyurdu. Dalcı açıklamasında şunları söyledi:

“Usta müzisyen, usta yorumcu ve bir dönem Grup Laçin’in solistliğini yapan, acı tatlı pek çok anımızı paylaştığımız canımız kardeşimiz Ali Abacı’yı kaybettik. Devri daim mekanı cennet olsun. Çok üzgünüz.”

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ali Abacı bugün Ankara'da son yolculuğuna uğurlanacak.

1991 yılında kurulan Grup Laçin, 1998 yılında çıkardığı Bekar Gezelim ile dikkat çekmişti. 1998 yılında Türkiye'nin en iyi Grubu ve Yılın En İyi Çıkış Yapan Grup Ödülü'nü kazanan Grup Laçin bir süredir gözlerden uzaktaydı...