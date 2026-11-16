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Oğuzhan Koç'un 85 bin liralık kirası 324 bin liraya çıkınca...

Oğuzhan Koç'un Levent'teki evinde yaşadığı kira krizi mahkeme kararıyla sonuçlandı. 85 bin TL kira ödediği dairenin bedelinin 324 bin TL'ye yükseltilmesine karar verilince ünlü şarkıcı, sevgilisi Hazal Subaşı ile birlikte evden taşındı.

Oğuzhan Koç'un 85 bin liralık kirası 324 bin liraya çıkınca...
Nebahat Kübra Akalın

Şarkıcı Oğuzhan Koç ile ev sahibi arasında kira krizi sonuçlandı. 2019 yılından bu yana Levent'teki aynı dairede yaşayan ve aylık 85 bin lira kira ödeyen Koç, ev sahibinin kira bedelini 350 bin liraya yükseltme talebiyle karşı karşıya kaldı.

Taraflar arasında anlaşma sağlanamaması üzerine ev sahibi, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak kira tespit davası açtı. Davada hazırlanan bilirkişi raporunda dairenin piyasa rayici 360 bin lira olarak hesaplandı. Mahkeme, bu rakama yüzde 10 hakkaniyet indirimi uygulayarak yeni kira bedelini 324 bin lira olarak belirledi.

Oğuzhan Koç un 85 bin liralık kirası 324 bin liraya çıkınca... 1

Habertürk'te yer alan habere göre; kararın ardından evde yaşamaya devam etmeme kararı alan Oğuzhan Koç, oyuncu sevgilisi Hazal Subaşı ile birlikte oturduğu evinden taşındı.

Anlaştıkları nakliye şirketiyle eşyalarını tahliye eden çiftten Hazal Subaşı, yükleme işlemlerinin tamamı boyunca kamyonun başında bekleyerek süreci yakından takip etti.

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Oğuzhan Koç
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