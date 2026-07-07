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Charlize Theron'dan üstsüz poz! Yaşı gündemde

Charlize Theron, 50 yaşında cesur paylaşımıyla gündem oldu! The Odyssey galası sonrası düzenlenen davet öncesi üstsüz poz verdi.

Charlize Theron'dan üstsüz poz! Yaşı gündemde

50 yaşındaki Charlize Theron, pazartesi günü düzenlenen The Odyssey filminin dünya prömiyeri sonrası gerçekleştirilen davete hazırlanırken verdiği üstsüz pozla dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü oyuncu, şimdiye kadarki en cesur karesini Instagram hesabından paylaştı. Yatağında oturarak objektife poz veren Theron, göğsünü kollarıyla kapatarak poz verdi.

Charlize Theron dan üstsüz poz! Yaşı gündemde 1

Charlize, çarpıcı karede yalnızca Glenn Spiro imzalı Desert pırlanta sallantılı küpeleri ve iddialı kırmızı rujuyla kamera karşısına geçti.

Daha sonra Mayfair'deki Oswald's Club'da düzenlenen gala sonrası kutlamasına katılan yıldız isim, Givenchy imzalı dikkat çekici kırmızı bir elbise tercih etti.

Charlize Theron dan üstsüz poz! Yaşı gündemde 2

Christopher Nolan'ın yönettiği filmde Calypso karakterini canlandıran Theron, kırmızı halıda da derin yırtmaçlı elbisesiyle dikkat çekti.

Charlize Theron dan üstsüz poz! Yaşı gündemde 3

Galaya filmin yıldız oyuncuları Zendaya, Tom Holland, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o, Benny Safdie, John Leguizamo, Matt Damon ve eşi, Robert Pattinson, Himesh Patel ile filmin yönetmeni Christopher Nolan ve yapımcı Emma Thomas da katıldı.

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Charlize Theron
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