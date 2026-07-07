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Çirkin'in yıldızı Derya Pınar Ak aşkını ilan etti! Sevgilisi bakın kimmiş

Star Tv'nin yeni dizisi Çirkin ile ekranlarda olan Derya Pınar Ak şimdi de özel hayatıyla dikkat çekti. Derya Pınar Ak bir süredir gözlerden uzakta aşk yaşadığı Muammer Akmeşe ile aşkını ilan etti.

Öznur Yaslı İkier

Çirkin dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Derya Pınar Ak, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

Genç oyuncu, sevgilisi Muammer Akmeşe ile birlikte çekilen romantik karesini paylaşarak aşkını ilan etti.

Çirkin in yıldızı Derya Pınar Ak aşkını ilan etti! Sevgilisi bakın kimmiş 1

Ak, geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle geçirdiği romantik anlardan birini sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

Çirkin in yıldızı Derya Pınar Ak aşkını ilan etti! Sevgilisi bakın kimmiş 2

Sevgilisinin kendisini öptüğü kareleri beyaz kalp emojisi eşliğinde yayınlayan oyuncu, bu paylaşımla ilişkisini de ilk kez resmen duyurmuş oldu.

Çirkin in yıldızı Derya Pınar Ak aşkını ilan etti! Sevgilisi bakın kimmiş 3

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çirkin Derya Pınar Ak
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