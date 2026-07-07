Çirkin'in yıldızı Derya Pınar Ak aşkını ilan etti! Sevgilisi bakın kimmiş

Çirkin dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Derya Pınar Ak, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

Genç oyuncu, sevgilisi Muammer Akmeşe ile birlikte çekilen romantik karesini paylaşarak aşkını ilan etti.

Ak, geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle geçirdiği romantik anlardan birini sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

Sevgilisinin kendisini öptüğü kareleri beyaz kalp emojisi eşliğinde yayınlayan oyuncu, bu paylaşımla ilişkisini de ilk kez resmen duyurmuş oldu.