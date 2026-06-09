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China Suarez çıplak poz verdi! Icardi sevgilisini sansürleyip paylaştı

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi sevgilisi China Suarez ile tatile gitit. Icardi sevgilisinin kendisine verdiği çıplak pozu sansürleyerek paylaşınca olay oldu.

China Suarez çıplak poz verdi! Icardi sevgilisini sansürleyip paylaştı

Mauro Icardi, Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı ayrılığın ardından özel hayatında yeni bir sayfa açmış ve gönlünü oyuncu ve şarkıcı China Suarez'e kaptırmıştı.

Hem futbol kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen Icardi sezon biter bitmez soluğu sevgilisiyle Maldivler'de aldı.

China Suarez çıplak poz verdi! Icardi sevgilisini sansürleyip paylaştı 1

Icardi sevgilisi China Suarez ile tatilinden pozları da sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi. Ancak bir kare vardı ki herkesin ağzını açık bıraktı.

China Suarez çıplak poz verdi! Icardi sevgilisini sansürleyip paylaştı 2

Icardi kendisine çıplak poz veren sevgilisinin özel yerlerini sansürleyerek bu pozu da milyonlarca takipçisiyle paylaştı.

China Suarez çıplak poz verdi! Icardi sevgilisini sansürleyip paylaştı 3
Bu poz sosyal medyada hızla yayıldı ve eleştiriler de gecikmedi. Icardi'ye "İnsan sevgilisini neden böyle paylaşır?", "Bu poza ne gerek vardı?", "Çok tatsız bir kare" yorumları yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
icardi
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