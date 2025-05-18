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Çiğdem Batur ilk kez anlattı! Okan Buruk detayı yürek burktu... "Kardeşim hayatını kaybetmeden önce..."

Kurtlar Vadisi dizisiyle hafızalara kazınan Çiğdem Batur programda hayatına dair kimsenin hiç bilmediği bir detayı anlattı. Kardeşini Düzce depreminde kaybeden Batur, Okan Buruk hakkındaki sözleriyle gündeme geldi. Çiğdem Batur koyu bir Galatasaraylı olduğunu da söyledi.

Çiğdem Batur ilk kez anlattı! Okan Buruk detayı yürek burktu... "Kardeşim hayatını kaybetmeden önce..."
Kubra Akalın

‘Kurtlar Vadisi’ dizisinin ‘Savcı Leyla’sı Çiğdem Batur son olarak Olduğu Gibi programına konuk oldu. Tutkulu bir Galatasaraylı olduğunu söyleyen oyuncu Icardi'nin gözden düştüğünü söyledi.

Batur daha sonra ise daha önce hiç paylaşmadığı özel bir durumdan da söz etti. Çiğdem Batur "Bunu hiçbir yerde paylaşmadım" diyerek şunları söyledi:

"Okan Buruk hem benim için hem ailem için çok değerli bir insandır onu çok başka
seviyoruz çok derinden çok kalpten bir yerden seviyoruz. Bunun da sebebi şu; benim çok dile getirmediğim ve belki şu anda çevremdeki insanların da ilk defa duyacağı bir şey bu, benim kardeşim kız kardeşim çok ciddi bir Okan Buruk fanıydı hayranıydı. Hem çok koyu bir Galatasaraylıydı hem de Okan Buruk'u çok seviyordu 7 numaraydı o zaman ve 99 depreminde biz kardeşimi kaybettik. Düzce depreminde..."

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"O ÇIKAMADI AMA DEPREM ÇANTASI ÇIKTI"

Çiğdem Batur kardeşinin deprem çantasından çıkanları anlatınca tüyler diken diken oldu. Batur şunları söyledi:

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"En son enkazın içinden çıkan bir çanta hazırlamış kendine bir deprem çantası hazırlamış o çıkamadı ama deprem çantası çıktı deprem çantasının içinde Okan'a yazdığı bir mektup vardı. Biz mektubu bulduk o dönem, Cüneyt Tamman'a ulaştık o da Okan'a ulaştı. O dönemde UEFA kupasını aldığımız dönem maçlar bitti maçlar bittikten sonra Okan Düzce'ye geldi kardeşimin mezarını ziyaret etti bizi ziyaret etti oturduk hep beraber sohbet ettik. Ondan dolayı onun vefası, insanlığı bizim için çok değerlidir."

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Çiğdem Batur
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