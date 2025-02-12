Cinsiyet geçişini tamamlamıştı! Fenomen Arya Bektaş model sevgilisine aşkını ilan etti

Türkiye'nin ilk erkek makyaj içerik üreticisi sosyal medya fenomeni Arda Bektaş, son dönemde cinsiyet geçiş süreciyle ve yaptırdığı ameliyatlarla gündemdeydi.

Her adımı adeta olay olan Arya Bektaş son olarak da Sefo ile yaşadığı bir gerginlikle çok konuşulmuştu. Geçtiğimiz hafta Arjantinli model Martin Sebastián Gonzalez'le yeni bir aşka yelken açtığı söylenen Arya Bektaş'tan aşk ilanı geldi.

Sevgililer Günü yaklaşırken Arya Bektaş model sevgilisiyle aşkını ilan etti. Sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım yapan Arya Bektaş 'Seni başka bir hayatta tanıdım. Gözlerinde aynı bakış vardı. Seni seviyorum, bu kadar şaşırmış gibi davranma' ifadelerini not düştü.

YORUM YAĞDI

Bektaş'ın bu paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medyada; 'Kocan olay tadını çıkar', 'Çocuk çok yakışıklı', 'Sevgilisi çok yakışıklı' gibi yorumlar yapıldı.