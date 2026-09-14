Çirkin 2. sezon tanıtımı izle! Çirkin 2. sezon ne zaman?

Yapımını 25 Film’in, yapımcılığını Koray Şahin ve Fırat Parlak’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ın oturduğu, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal’ın kaleme aldığı, ‘Çirkin’in heyecanla beklenen ikinci sezon tanıtımı yayınlandı.

Nefes kesen bir sezon finalinin ardından ekranlara dönmeye hazırlanan dizi, yayınlanan tanıtımıyla birlikte hikayesinde bambaşka bir dönemin kapılarını aralıyor.

Çirkin tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz adından söz ettirdi. Seyirciden "Aşırı iyi", "Bu sezonda da reytingini düşürmez", "Sonunda hasret bitiyor" yorumları geldi.

ÇİRKİN YENİ SEZON FRAGMANI

Başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak’ın paylaştığı ‘Çirkin’, ikinci sezonunda Kadir ve Meryem’in ilişkisinde yaşanacak kırılma noktalarıyla izleyiciyi ekrana kilitleyecek.

Yayınlanan ilk tanıtımda, Meryem’in Süreyya Pera’da sahneye çıkması hikayedeki tüm dengeleri bir anda değiştiriyor. Kadir’in bu sürpriz adım karşısındaki sert tavrı ikili arasındaki ipleri kopma noktasına getirirken, Meryem’in geri adım atmaması büyük bir çatışmanın habercisi oluyor.



ÇİRKİN NE ZAMAN?

Çirkin dizisi 20 Eylül Pazar akşamı ekrana gelecek.