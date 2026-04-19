MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Çirkin bu akşam var mı, yok mu? Yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte fragman

Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Çirkin dizisi, her yeni bölümüyle izleyicilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı ve yeni bölüm fragmanı, sosyal medyada en çok araştırılan konular arasında bulunuyor.

STAR’ın yeni dizisi Çirkin, dördüncü bölümüyle ekrana geliyor. Son günlerde dizilerin iptal haberleri sonrası seyirci "Çirkin yayınlanacak mı, bu akşam var mı?" sorusunun yanıtı merak etti.

Çağlar Ertuğrul, Derya Pınar Ak, Başak Gümülcinelioğlu, Nur Sürer ve Çetin Tekindor gibi başarılı isimlerin yer aldığı Çirkin için karar verildi. Kanalın X hesabından Çirkin'in yeni bölümünün 19 Nisan akşamı ekrana geleceği açıklandı.

ÇİRKİN 4. BÖLÜM ÖZETİ

Meryem’in Kadir için kendini feda etmesi, Kadir’in ise Meryem’i korumak adına suçu üstlenmesiyle ikili arasındaki bağın kuvvetlenmesine sebep olur.

Meryem, Kadir’in kendisi yüzünden hapse girmesine engel olmak isterken, Lale’nin elindeki gizli kayıtlar onu büyük bir tehlikeyle karşı karşıya getirir. Kadir ve Meryem’in herkesten sakladığı büyük sır, Tarık’ın bir fotoğraf stüdyosunda rastladığı kareyle gün yüzüne çıkar.

İhaneti en büyük günah sayan Ökkeş’in karşısına çıkan Kadir, Tarık’ın gerçekleri itiraf etmesi için tanıdığı süre dolarken hayatının en zorlu sınavını verir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
Anahtar Kelimeler:
çirkin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.