Arka Sokaklar'ın Volkan Komiser'i Boğaç Aksoy evlendi! İşte düğünden ilk kareler

Arka Sokaklar'da 'Volkan Komiser' karakterine hayat veren genç oyuncu Boğaç Aksoy, uzun süre kanserle mücadele etmişti.
Sosyal medya hesabından lenf kanseri olduğunu duyuran Aksoy, diziyi bırakmış oyunculuğa ara vererek tedavisine yoğunlaşmıştı.
2021 yılında hastalığını öğrenmesinin ardından kemoterapi ve kök hücre tedavisi gören Boğaç Aksoy, Eylül 2022'de kanseri yendiğini duyurmuştu.
Setlere dönen oyuncu geçtiğimiz yıl piyano öğretmeni Yaşam Ezgi Aksoy ile nişanlanmıştı.
Boğaç Aksoy ile Yaşam Ezgi Aksoy evlendi. Çift, İzmir'de gerçekleşen düğün ile mutluluğa 'evet' dedi.
