Çirkin dizisi ne zaman? Çirkin konusu ve oyuncuları gündemde

Yeni sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen Çirkin dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikâyesiyle şimdiden merak konusu oldu. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Derya Pınar Ak ve Başak Gümülcinelioğlu’nun yer aldığı dizi için “Çirkin ne zaman başlayacak, konusu ne, oyuncuları kimler?” soruları arama motorlarında sıkça araştırılıyor. İşte diziye dair tüm merak edilenler…

Çirkin dizisi fragmanı ekrana gelince başrol oyuncuları X'te tartışılmaya başlandı. Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak arasındaki yaş farkı gündeme geldi. Başrolde olan iki ismin arasındaki yaş farkının 11 olması bazı X kullanıcılarını rahatsız etti.

ÇİRKİN YAYIN TARİHİ

Yapımını 25 Film’in, yapımcılığını Koray Şahin ve Fırat Parlak’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak‘ın oturduğu, çarpıcı karakterleri ve konusuyla şimdiden merak uyandıran STAR’ın yeni dizisi ‘Çirkin’in yayın tarihi belli oldu. Merakla beklenen dizi, 29 Mart Pazar günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

ÇİRKİN KONUSU

Bütün Türkiye’nin tanıdığı Meryem Tunalı’nın kayboluşuyla başlayan hikaye, bir mahalleden yükselen büyük bir dönüşümün izini sürüyor. Küçük yaşta ailesini kaybeden ve kaderin sert yüzüyle tanışan Meryem’in, kalbinde büyüttüğü tek bir aşk vardır: Kadir.

Yıllar sonra güç, para ve ihtirasla şekillenen Kadir’in dünyasıyla, saf duygularla hayata tutunan Meryem’in yolları yeniden kesişir. Ancak bu karşılaşma, bir aşk hikayesinden çok daha fazlasını beraberinde getirir: Sırlar, hesaplaşmalar ve geri dönüşü olmayan kararlar…

Kadir’in, ‘Çirkin’ lakabıyla anılan Meryem’e yaptığı beklenmedik evlenme teklifi, büyük bir krizin fitilini ateşlerken; Karataş ailesinde Ökkeş Karataş’ın yeniden evlenme kararı dengeleri altüst eder.

ÇİRKİN OYUNCULARI

Çirkin’in kadrosunda Çağlar Ertuğrul, Derya Pınar Ak, Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Sema Gültekin, Eylül Ersöz, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Buse Badurlar, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Ali Talha Gürbüz, Mina Şiir Korkmaz, Kadir Bertan ve Nur Sürer ve Çetin Tekindor yer alıyor.