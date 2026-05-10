Yasemin Ergene’nin arabasındaki 'Seda Sayan' göndermesi olay oldu!

2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuk kariyerine veda eden ve "Özilhan" soyadını alan Yasemin Ergene, 3 Eylül’de resmen boşandı. Soyadını değiştiren ve sosyal medyada eski aktif günlerine dönen Ergene, son paylaşımıyla takipçilerini ters köşe yaptı.

"KÖPEK GİBİ ÇALIŞIP KRALİÇE GİBİ YAŞIYORUM"

Kendi ayakları üzerinde durduğu yeni hayatına hızlı bir giriş yapan Ergene, aracının içinden bir kare paylaştı. Fotoğrafta "Kafa" dergisinin yanı sıra asılı olan araba kokusu dikkatlerden kaçmadı. Üzerinde Kadırgalı Seda Sayan’ın efsaneleşmiş "Köpek gibi çalışıp kraliçe gibi yaşayan bir kadınım" sözünün yazılı olduğu aksesuar, sosyal medyada "Yasemin mesajı verdi" şeklinde yorumlandı.

Ünlü ismin bu paylaşımı kısa sürede etkileşim rekoru kırdı.