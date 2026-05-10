Yıldız Tilbe isyan etti: "Korkunç buluyorum"

Yapay zeka uygulamalarını "korkunç" bulduğunu açıklayan Yıldız Tilbe, izinsiz kullanılan görüntülerine ve sahte videolara isyan etti. "Beni hiç tanımadığım insanlarla konuşturuyorlar" diyen Tilbe, teknolojinin özellikle çocuklar üzerindeki tehlikesine dikkat çekti.

Çiğdem Berfin Sevinç

Yıldız Tilbe, son dönemde yapay zeka uygulamalarıyla yaşadığı sorunları anlatarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dijital platformlarda görüntüsünün izinsiz şekilde kullanıldığını söyleyen ünlü sanatçı, “Beni hiç tanımadığım insanlarla konuşturuyorlar” diyerek yaşadığı rahatsızlığı dile getirdi.

“YAPAY ZEKAYI KORKUNÇ BULUYORUM”

Teknolojiye karşı meraklı olduğunu ve yapay zeka uygulamalarını anlamaya çalıştığını belirten Tilbe, yeni yazılımları sık sık test ettiğini söyledi. Ancak ünlü şarkıcı, özellikle sahte videoların yayılmasının kendisini endişelendirdiğini ifade etti.

“Yapay zekayı korkunç buluyorum” diyen Tilbe, teknolojinin sanat için faydalı olabileceğini ancak kötü amaçla kullanıldığında büyük tehlike yaratabileceğini vurguladı. Çocukların da bu içeriklerden olumsuz etkilenebileceğini söyleyen sanatçı, dijital dünyanın kontrolsüz hale geldiğine dikkat çekti.

