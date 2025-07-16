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"Çocuk bikinisi almışım" diyerek paylaştı! Simge Sağın tatilde...

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, tatilinden paylaştığı mavi bikinili pozlarla dikkat çekti. Simge Sağın bikinisine dair "Kendime çocuk bikinisi almışım" dedi.

"Çocuk bikinisi almışım" diyerek paylaştı! Simge Sağın tatilde...
Kubra Akalın

Şarkıcı Simge Sağın ablasının ölümüyle zor günler geçiriyordu. Nilay Sağın, 15 Mayıs tarihinde hayatını kaybetmişti. Ablasını kaybettikten sonra sahneye çıkan ve gözyaşlarını tutamayan Simge Sağın'ın o halleri gündem olmuştu.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan ünlü isim ablasıyla birlikte olan fotoğrafın paylaşarak 'Çok özlüyorum seni' demişti.

"Çocuk bikinisi almışım" diyerek paylaştı! Simge Sağın tatilde... 1

Zor günler geçiren ünlü şarkıcı, çıktığı tatilde sezonun yorgunluğunu üzerinden atıyor.

"Çocuk bikinisi almışım" diyerek paylaştı! Simge Sağın tatilde... 2

Sağın, tatilden paylaşımlar yapmayı ihmal etmedi ve mavi bikini takımıyla verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

"Çocuk bikinisi almışım" diyerek paylaştı! Simge Sağın tatilde... 3

Paylaşımıyla dikkat çeken Simge Sağın, paylaşımına; "Kendime çocuk bikinisi almışım" notunu düştü.

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Simge Sağın
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