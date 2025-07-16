"Çocuk bikinisi almışım" diyerek paylaştı! Simge Sağın tatilde...

Şarkıcı Simge Sağın ablasının ölümüyle zor günler geçiriyordu. Nilay Sağın, 15 Mayıs tarihinde hayatını kaybetmişti. Ablasını kaybettikten sonra sahneye çıkan ve gözyaşlarını tutamayan Simge Sağın'ın o halleri gündem olmuştu.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan ünlü isim ablasıyla birlikte olan fotoğrafın paylaşarak 'Çok özlüyorum seni' demişti.

Zor günler geçiren ünlü şarkıcı, çıktığı tatilde sezonun yorgunluğunu üzerinden atıyor.

Sağın, tatilden paylaşımlar yapmayı ihmal etmedi ve mavi bikini takımıyla verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

Paylaşımıyla dikkat çeken Simge Sağın, paylaşımına; "Kendime çocuk bikinisi almışım" notunu düştü.