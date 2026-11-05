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Taşacak Bu Deniz'in Oruç'undan evlilik itirafı!

Taşacak Bu Deniz dizisinde canlandırdığı Oruç Furtuna karakteriyle dikkat çeken Burak Yörük, Eylül ayında evlendiği Tuana Yılmaz ile evlilik hayatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, katıldığı bir programda evlerindeki iş bölümünü anlatarak mutfaktaki sorumlulukların kendisine ait olduğunu söyledi.

Taşacak Bu Deniz'in Oruç'undan evlilik itirafı!
Sariye Nur Dönmez

Bu sezon ekranların sevilen dizileri arasındaki yerini koruyan Taşacak Bu Deniz dizisinde canlandırdığı Oruç Furtuna karakteriyle adından söz ettiren Burak Yörük’ün Eylül ayında uzun süredir aşk yaşadığı Tuana Yılmaz ile hayatını birleştirerek sosyal medyada gündem olmuştu.

Taşacak Bu Deniz in Oruç undan evlilik itirafı! 1

Yakın çevrelerinin katıldığı sade bir organizasyonla evlenmeyi tercih eden çift, düğün karelerinin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Taşacak Bu Deniz in Oruç undan evlilik itirafı! 2

EVDEKİ İŞ BÖLÜMÜNÜ ANLATTI

Katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu Burak Yörük eşi Tuana Yılmaz ile evlerinde yaptıkları iş bölümüne dair ayrıntıları paylaştı.

Yörük, evindeki iş bölümüyle ilgili şunları söyledi:

"Mutfakta temizlik ve yemek sorumluluğu bana ait. Bırakmak onun için zor oldu ama ben keyif alıyorum."

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Burak Yörük Taşacak Bu Deniz
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