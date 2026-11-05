Taşacak Bu Deniz'in Oruç'undan evlilik itirafı!

Bu sezon ekranların sevilen dizileri arasındaki yerini koruyan Taşacak Bu Deniz dizisinde canlandırdığı Oruç Furtuna karakteriyle adından söz ettiren Burak Yörük’ün Eylül ayında uzun süredir aşk yaşadığı Tuana Yılmaz ile hayatını birleştirerek sosyal medyada gündem olmuştu.

Yakın çevrelerinin katıldığı sade bir organizasyonla evlenmeyi tercih eden çift, düğün karelerinin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

EVDEKİ İŞ BÖLÜMÜNÜ ANLATTI

Katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu Burak Yörük eşi Tuana Yılmaz ile evlerinde yaptıkları iş bölümüne dair ayrıntıları paylaştı.

Yörük, evindeki iş bölümüyle ilgili şunları söyledi:

"Mutfakta temizlik ve yemek sorumluluğu bana ait. Bırakmak onun için zor oldu ama ben keyif alıyorum."