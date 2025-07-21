Coldplay konserinde yaşanan 'Öpücük kamerası' skandalı, Astronomer CEO'sunun istifasıyla sonuçlandı

Astronomer CEO'su Andy Byron, bir Coldplay konserinde yaşanan ve 'öpücük kamerası' olarak bilinen uygulamada, şirketinin İnsan Kaynakları Müdürü Kristin Cabot ile samimi bir şekilde görüntülenmesinin ardından istifa etti.

O ANLAR SOSYAL MEDYADA VİRAL OLMUŞTU

Olay, Massachusetts eyaletindeki Foxborough kentinde gerçekleşen konserde, ikilinin dev ekranda sarılırken görülmesiyle başladı. Kameralara yakalandıklarını fark eden Byron ve Cabot'un ani tepkisi, görüntünün sosyal medyada hızla yayılmasına neden oldu.

Astronomer, yaptığı açıklamada, liderlerin hem davranış hem de hesap verebilirlik konusunda standartları korumalarının beklendiğini ve son zamanlarda bu standardın karşılanmadığını belirtti. Açıklamada, yönetim kurulunun bir sonraki lideri aramaya başlayacağı ve geçici bir CEO'nun görevi devralacağı duyuruldu

BBC'nin haberine göre, görüntülerin doğruluğu bağımsız kaynaklarca henüz teyit edilmemiş olsa da, Astronomer'ın açıklaması olayın gerçekleştiğini doğrular nitelikte.