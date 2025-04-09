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Coşkun Sabah, "Hülya Avşar beni Tanju Çolak ile aldattı" demişti! Yıllar sonra Hülya Avşar sorusu gelince...

Coşkun Sabah, askerdeyken Hülya Avşar'ın kendisini Tanju Çolak ile aldattığını açıklayarak gündem olmuştu. Bu açıklamadan yıllar sonra katıldığı programda kendisine Hülya Avşar sorulunca Coşkun Sabah öyle bir tepki verdi ki sosyal medyada da gündem oldu.

Coşkun Sabah, "Hülya Avşar beni Tanju Çolak ile aldattı" demişti! Yıllar sonra Hülya Avşar sorusu gelince...
Kubra Akalın

Coşkun Sabah, yıllar önce Hülya Avşar'ın ihanetine uğradığını söyleyerek bir dönem açıklamalarıyla çok konuşuldu.

Sabah, "Hülya Avşar seni Tanju Çolak'la aldattığında askerdeyken ne hissettin?" sorusu üzerine "Çok üzüldüm. Bunu yaşayan her erkek üzülür" dedi.

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Çolak ile görüştüğünü söyleyen Sabah, "Tanju benim arkadaşımdı. Biz uygar insanlarız. Bu durumları aştık. Bizim dünyamızda her şey var. Mesleği yaparken de bu anlayışta olmak lazım" yorumunu yaptı.

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HÜLYA AVŞAR SORUSU

'Hatıram Olsun', 'Anılar', 'Aşığım Sana' ve 'Aşk Kitabı' gibi şarkılarla tanınan ve zaman zaman da çıkışlarıyla gündeme gelen Coşkun Sabah "Pembe Masa" programının konuğu oldu.

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Özlem Ada'nın "Hülya Avşar sizce hâlâ Türkiye'nin güzel kadınlarından mı?" sorusuyla karşılaştı. Coşkun Sabah "Buna yorum yapamayacağım. Bu konuyu geçelim" dedikten hemen sonra 'Bu konulara girmeyelim' diyerek Alişan'ın 'Olay Bitmiştir' şarkısının söyledi.

Mynet'in Sesi
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Anahtar Kelimeler:
Coşkun Sabah Hülya Avşar
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