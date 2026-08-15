Ece Seçkin tüm konserlerini iptal etti! Hamile olduğu söyleniyordu

2021 yılında pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile evlenen Ece Seçkin'in 4 aylık hamile olduğu iddia edilmişti. Seçkin'in doktorunun uçakla seyahat etmesini uygun bulmadığı da gündeme gelmişti.

Hamileliğe dair bir açıklamada bulunmayan Ece Seçkin hayranlarını üzen bir karar aldı. Ece Seçkin tüm konserlerini peş peşe iptal etti.

DOKTORU YASAK GETİRDİ

Sanatçının konserlerinin iptal edildiğinin duyurulduğu açıklamada "Sanatçımızın herhangi bir sağlık sorunu bulunmamakta olup bu kadar tamamen söz konusu dönemi en konforlu ve huzurlu şekilde geçirebilmesi amacıyla alınmıştır. Bu doğrultuda Ece Seçkin sahne çalışmalarına bir süre ara verecektir" denildi.

Ekibinin yaptığı açıklamayı kendi hesabından yayınlayan Ece Seçkin "Seyircilerimin her konserimde bir öncekinden daha büyük bir show izlemeyi hak ettiği inancıyla %100'ümü veremeyeceğimi düşündüğüm açıkhava konserlerimize bu senelik ara veriyoruz. Daha tempolu, daha güçlü ve dans dolu nice performanslarımızla buluşmak üzere. Anlayışınız için teşekkürler."