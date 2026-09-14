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Daha 17 17. bölüm fragmanı yayınlandı! İzleyiciden tepki yağdı

Kanal D'nin sevilen dizisi Daha 17'in 17. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada gündem oldu. 16. bölümün ardından Aras'ın Teoman'a sarıldığı sahneler dikkat çekerken, yeni fragman beklenen etkiyi yaratmadı. Dizinin takipçileri peş peşe "hayal kırıklığı" yorumları yaptı.

Daha 17 17. bölüm fragmanı yayınlandı! İzleyiciden tepki yağdı
Nebahat Kübra Akalın

Kanal D'nin sevilen dizisi Daha 17, yeni bölümüyle ekrana geldi. Daha 17 16. bölümde yaşanacaklar merak ediliyordu.

11 yıldır her yerde aradığı kardeşini bulan Aras'ı sakinleştirmek Hakan'a düştü. Çok geçmeden Hakan'ın adamları duruma müdahale etti. Aras, Hakan'ın adamlarını etkisiz hale getirmeyi başardı ve tutulduğu yerden kaçtı.

Daha 17 17. bölüm fragmanı yayınlandı! İzleyiciden tepki yağdı 1

Öte yandan 'Kralın maçı'nı organize eden Teoman, etrafını saran onlarca kişinin önünde Aras'ı dövdü. Teoman'ın hiçbir hamlesine karşılık vermeyen Aras, ona gerçekleri anlatmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Daha 17 17. bölüm fragmanı yayınlandı! İzleyiciden tepki yağdı 2


Daha 17'nin 17. bölüm fragmanı da hemen yayınlandı. Fragmanda Aras, Teoman'a sarılıyor! Aras'tan Teoman'a "Daha sık görüşeceğiz!" demesiyle de dikkat çekiyor.

Leyla, çocukken Teoman'ı gökten gelmiş gibi çizdiği resmi Aras'a gösteriyor.

Ancak verilen fragman ve dizinin 16. bölümü seyirciyi mutlu etmedi.
Daha 17 17. bölüm fragmanı yayınlandı! İzleyiciden tepki yağdı 3

Sosyal medyada "Böyle bir bölüme bu fragman hayal kırıklığı", "Senarist sıkmaya başladı ayıp artık", "Fragman bomboş", "Sil bunu biz hiç görmemiş gibi davranırız" yorumları yağdı.

DAHA 17 17. BÖLÜM FRAGMANI

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Daha 17 dizisi
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