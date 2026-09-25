Daha 17 18. bölüm 2. fragman izle! ''Finalmiş gibi hissettirdi''

Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek gibi isimleri kadrosunda buluşturan Daha 17 yayınlandığı günden bu yana ilgiyle izleniyor.

Pazar akşamlarına damga vuran fenomen dizi bu hafta 18. bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölüm fragmanı büyük ses getirirken Aras'ın ameliyata alındığı sahne izleyenleri hüzünlendirdi.

Fragmanın son sahnesinde ise iki kardeşin el sallaması dikkat çekti. Daha 17'nin yeni bölümüne sosyal medyada; 'Finalmiş gibi hissettirdi', 'O son sahnedeki el sallayışları çok farklı', 'Bu diziyi sakın mutsuz sonla bitirmeyin' gibi yorumlar yapıldı.

**DAHA 17 18. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

Teoman'a bir şey olmasın diye kurşunun önüne atlayan Aras ağır yaralandı... Kardeşini yıllar sonra tekrar bulmuşken bir daha kaybedemezdi. O yüzden abiler kardeşlerini korurlar...

**DAHA 17 SON BÖLÜM ÖZETİ:

Hakan’ın tehdidine rağmen kardeşinden vazgeçmeyen Aras, Teoman’a yakın kalabilmek için Akkayaların evinde çalışmaya başlar. Bu karar, Aras’ın bu zamana kadar güven bağı kurduğu hemen herkesle arasının açılmasına neden olur. Deniz, Aras’ın sakladığı gerçeğe adım adım yaklaşır. Aras’ın kendisini korumaya çalışmasının nedenini anlayamayan Teoman, ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığında iki kardeş bir kez daha beklenmedik biçimde yan yana gelir.

Şebnem ise geçmişin yükü altında giderek daha fazla çözülür. Aras, Serhat’ın öldüğü geceye dair yeni ipuçlarının peşine düştüğünde Akkaya villasına geri dönen tehlike, iki kardeşi ölümle burun buruna getirecektir.