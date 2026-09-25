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Servetine tedbir koydurmuştu! Murat Övüç'ün oğlu boşandı

Cezaevinden tahliye olduktan sonra oğlu Burakcan ve gelini hakkında sert açıklamalarda bulunan Murat Övüç, çiftin servetini sorumsuzca harcadığını öne sürerek mal varlığına ihtiyati tedbir kararı koydurtmuştu. Murat Övüç'ün oğlu Burakcan ile gelini boşandı.

Servetine tedbir koydurmuştu! Murat Övüç'ün oğlu boşandı
Öznur Yaslı İkier

102 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan Murat Övüç tahliyesinin ardından hayatında köklü değişiklikler yapmaya karar verdi. Son dönemde hayatındaki değişikliklerle gündemden düşmeyen Övüç şimdi de oğlu Burakcan ile gündem oldu.

Tahliyesinin ardından oğlu ve geliniyle bağlarını tamamen kopardığını dile getiren ünlü isim sunduğu imkanların suistimal edildiğini söylemişti. Servetinin kontrolsüzce harcanmasına tepki gösteren Övüç, avukatına talimat vererek mal varlığını koruma altına aldığını da duyurmuştu.

Servetine tedbir koydurmuştu! Murat Övüç ün oğlu boşandı 1

''NE HAKLA BENİM SERVETİMİ YİYORSUNUZ?''
Övüç; "Avukatıma direktif verdim, ihtiyati tedbir kararı koydurttum bütün mal varlığıma. Ben öldükten sonra ne istiyorsa yapsın. Ama şu bir yılda kendisi ve eşi çok ciddi bir servet harcadılar. Ben sana 'al oğlum bunu kendine sermaye yap' diye para verdim. Sen bu sermayeyi karınla yiyemezsin."

"Siz ne hakla benim servetimi yiyorsunuz?" diyerek isyan eden fenomen, oğluna verdiği desteğin karşılığını göremediğini belirterek, "Muhteşem bir dönem yaptım ama ikisi de benden vetolu" ifadelerini kullanmıştı.

OĞLU BOŞANDI
Murat Övüç'ün oğlu Burak Can'ın boşandığı öğrenildi. Murat Övüç, oğlunun evlilik sürecinin sona erdiğini ve oğlunun artık tek başına bir hayat sürdüğünü duyurdu.

Servetine tedbir koydurmuştu! Murat Övüç ün oğlu boşandı 2

Övüç; “Burak’ımın evine geldim. Burası onların terası. Artık oğlum tek yaşıyor, tek bir hayat. Mutlu olacak inşallah. Mutluluk en çok benim oğlumun hakkı. Mutlu ve huzurlu olacak benim paşa oğlum artık. Bir de yardımcı aldık ona. Yardımcısı var artık Burak’ımın. Bütün evinin işlerini yardımcısı hallediyor.

Servetine tedbir koydurmuştu! Murat Övüç ün oğlu boşandı 3

Aslan gibi babası var arkasında. Aslanlar gibi babası onun arkasında. Yaptığı, gördüğü zararlar yeter. Sile sile gidiyoruz.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Murat Övüç
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