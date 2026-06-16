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Daha 17 3. bölüm reytingleri yine şaşırtı! Dipten zirveye...

Daha 17 3. bölümüyle ekrana geldi. Yaşar İrvül ile Efe İrvül'ün yapımcılığını üstlendiği Pastel Film imzalı dizi aldığı yüksek reytinglerle dikkat çekti. Dizinin ilk bölümü kötü reytingleriyle şaşırtmıştı.

Daha 17 3. bölüm reytingleri yine şaşırtı! Dipten zirveye...

Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Ceren Ayruk, Armağan Oğuz, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek gibi isimlerin yer aldığı yaz dizisi Daha 17 konuşuluyor.

Kanal D’nin gençlik dizisi Daha 17, 3. bölümüyle ekrana geldi. Yaşar İrvül ile Efe İrvül’ün yapımcılığını üstlendiği Pastel Film imzalı dizi aldığı yüksek reytinglerle dikkat çekti.

Daha 17 3. bölüm reytingleri yine şaşırtı! Dipten zirveye... 1

İlk bölüm sonrası reyting sıralamasında geride olan Daha 17, 3. bölümüyle herkesi şaşırttı.

Pazar akşamına damgasını vuran dizi tüm seyircilerde 7.70 reyting ve 27.15 izlenme payıyla, AB’de 6.39 reyting ve 23.53 izlenme payıyla ABC1’de ise 6.98 reyting ve 23.83 izlenme payıyla zirvede yer aldı.

Daha 17 3. bölüm reytingleri yine şaşırtı! Dipten zirveye... 2

Daha 17 ilk bölümüyle de özellikle YouTube izlenmelerinde farkını ortaya koymuştu ve ve 3 günde 10,3 milyon izlenmeye ulaşmıştı.

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Daha 17 dizisi
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