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Daha 17 9. bölüm fragmanı yayınlandı! Seyirci sitem etti

Pastel Film imzası taşıyan, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği Daha 17 dizisi pazar akşamlarına damga vuruyor. 19 Temmuz akşamı yayınlanan yeni bölüm sonrası fragman geldi. Ancak seyirci bu fragmanda bazı detaylardan rahatsız oldu.

Daha 17 9. bölüm fragmanı yayınlandı! Seyirci sitem etti

Kanal D’nin reyting rekortmeni yaz dizisi Daha 17 her bölümüyle adından söz ettiriyor. Daha 17 8. bölümüyle 19 Temmuz Pazar akşamı ekrana geldi.

Aras ve Leyla'nın sevgili rolü yapmaya başladığı bölümde, Aras Teoman tarafından darp edildi.

Daha 17 9. bölüm fragmanı yayınlandı! Seyirci sitem etti 1

Daha 17 son bölüm sonrası yeni bölüm fragmanı da hemen yayınlandı. Daha 17 9. bölüm fragmanında; Şebnem yurdun kapanmasına neden olan hamlesini yapar ve Aras'la yeniden karşı karşıya gelir. Teo artık ailesine karşı sadece nefret besler. Deniz ise Leyla'ya Aras'ın ona aşık olduğunu itiraf eder.

Daha 17 9. bölüm fragmanı yayınlandı! Seyirci sitem etti 2

Ancak Deniz'in aşk itirafı seyirciye geçmedi. Sosyal medyada fragman altına "Saçmaladılar", "Senarist bunu bize geçiremedi", "Sıfır duygu olmadı bu", "Kötü bölümler üst üste geliyor bu gidişle erken final" yorumları yapıldı.

Daha 17 9. bölüm fragmanı yayınlandı! Seyirci sitem etti 3

Daha 17 9. bölüm fragmanı İZLE:

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Anahtar Kelimeler:
Daha 17 dizisi
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