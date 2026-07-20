Daha 17 9. bölüm fragmanı yayınlandı! Seyirci sitem etti

Kanal D’nin reyting rekortmeni yaz dizisi Daha 17 her bölümüyle adından söz ettiriyor. Daha 17 8. bölümüyle 19 Temmuz Pazar akşamı ekrana geldi.

Aras ve Leyla'nın sevgili rolü yapmaya başladığı bölümde, Aras Teoman tarafından darp edildi.

Daha 17 son bölüm sonrası yeni bölüm fragmanı da hemen yayınlandı. Daha 17 9. bölüm fragmanında; Şebnem yurdun kapanmasına neden olan hamlesini yapar ve Aras'la yeniden karşı karşıya gelir. Teo artık ailesine karşı sadece nefret besler. Deniz ise Leyla'ya Aras'ın ona aşık olduğunu itiraf eder.

Ancak Deniz'in aşk itirafı seyirciye geçmedi. Sosyal medyada fragman altına "Saçmaladılar", "Senarist bunu bize geçiremedi", "Sıfır duygu olmadı bu", "Kötü bölümler üst üste geliyor bu gidişle erken final" yorumları yapıldı.

Daha 17 9. bölüm fragmanı İZLE: