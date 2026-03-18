"Daha 17" dizisinin başrolü belli oldu! O genç isim canlandıracak

Pastel Film’in Kanal D için hazırladığı “Daha 17” dizisinin kadrosu şekilleniyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Nesrin Cavadzade, Çağdaş Onur Öztürk ve Helin Elveren’in başrollerini paylaştığı dizide yeni genç başrol oyuncusu Çağan Efe Ak oldu.

BODRUM’DA ÇEKİMLER BAŞLIYOR

Redife Zerener ve Gökhan Korkusuz’un kaleme aldığı dizide, Aras karakterini canlandıracak olan Çağan Efe Ak, yurtlarda büyüyen ve yaşından olgun bir genç olarak, kayıp kardeşini aramak için yola çıkacak. Çekimler ise Bodrum’un doğal atmosferinde gerçekleştirilecek.