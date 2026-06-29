Daha 17'in Serhat'ı Çağdaş Onur Öztürk ayrılıyor mu?

Kanal D'nin kısa sürede büyük ilgi gören dizisi Daha 17'nin hem konusu hem de genç oyuncu kadrosuyla adından söz ettiriyor.

Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Onur Öztürk, Melis Babadağ, Ceren Ayruk, Dilara Aksüyek gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizide reytingler de oldukça başarılı.

Daha 17 hem TV ekranlarında hem de sosyal medyada fırtına gibi esmeye devam ederken şaşırtan bir ayrılık iddiası gündeme geldi.

Daha 17'de Serhat karakterine hayat veren Çağdaş Onur Öztürk'ün diziden ayrılacağı iddia edildi. Dizi dünyası'nda yer alan iddiaya göre başrol ayrılığı yaşanacak.

Ancak hem kanaldan hem de yapımdan bu konuda resmi bir açıklama gelmedi.

DAHA 17 SON BÖLÜM ÖZETİ

Aras’ın kardeşine dair bulduğu iz onu umutlandırmışken aldığı kötü bir haberle dünyası başına yıkılır. Teoman ise Aras’ın durumundan habersiz ona canını çok yakacak bir şey yapar ve aralarındaki ilişki hiç olmadığı kadar yüksek bir çatışmaya evrilir. Buna tanık olan Leyla ise önce Aras’a yüklense de sonrasında onu anlamak için çaba gösterir ama Aras’ın artık kendini kimseye anlatmak gibi bir derdi kalmamıştır. Bu durum Leyla’nın kendisini Aras’tan çekmesine neden olacaktır. Aras ise her şeyi yitirdiğini düşündüğü bir esnada üstüne başı da belaya girecekken Teoman orada biter. İkisi için de aralarındaki ilişki bir kere daha tanımlanması zor bir noktada düğümlenir. Aras hayata yeniden umutla bakmasını sağlayan bir haber aldığında ise önce kardeşini arama yolunda kırdığı insanların kalbini kazanması gerekecektir. Teoman ise Aras ve Serhat arasında bir bağlantıdan şüphelenmiştir. Serhat’ı takip ederek sürdüğü iz onu bir kere daha şaşkınlığa sürükleyecektir.