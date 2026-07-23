Daha 17'nin Aslı'sı Çağan Efe Ak'ı öpücüklere boğdu! Tepki çekti

"Daha 17" dizisinin başarılı oyuncusu Melek Gültekin, genç rol arkadaşı Çağan Efe Ak ile çektiği video ile gündem oldu.

Gültekin'in "Kızlar sizin yerinize öpüyorum" notuyla yayınladığı ve genç oyuncuyu yanağından öptüğü anlar, ikili arasındaki yaş farkı ve sosyal medya kullanıcılarının yorumları nedeniyle kısa sürede dikkat çekti.

TEPKİ ÇEKTİ

İki oyuncunun videosu adeta sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar görüntüleri iki oyuncu arasındaki samimi ve eğlenceli bir set arkadaşlığı olarak değerlendirirken, bazı kullanıcılar da ikili arasındaki yaş farkına dikkat çekerek sert eleştirilerde bulundu.

'ÇOCUĞUMLA AYNI YAŞTA'

Eleştirel yorumlara dayanamayan Melek Gültekin; 'Yoldan geçerken çocuğa saldırmış gibi taciz etmiş gibi yorumlar yapmışsınız. Çağan Efe ile aynı projedeyiz, set arkadaşım. Çocuğumla aynı yaşta. Kendisini çok severim. Ondan izin alınarak çekilmiş bir videoydu. Saçma sapan yorumlar yapmayın.' diyerek sert çıtkı.