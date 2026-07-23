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Daha 17'nin Aslı'sı Çağan Efe Ak'ı öpücüklere boğdu! Tepki çekti

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Öznur Yaslı İkier

Kanal D'nin yeni yaz dizisi Daha 17'nin oyuncularından Melek Gültekin, başrol oyuncusu Çağan Efe Ak ile yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Melek Gültekin'in Çağan Efe Ak'ı yanağından öpmesi tepki çekti.

"Daha 17" dizisinin başarılı oyuncusu Melek Gültekin, genç rol arkadaşı Çağan Efe Ak ile çektiği video ile gündem oldu.

Gültekin'in "Kızlar sizin yerinize öpüyorum" notuyla yayınladığı ve genç oyuncuyu yanağından öptüğü anlar, ikili arasındaki yaş farkı ve sosyal medya kullanıcılarının yorumları nedeniyle kısa sürede dikkat çekti.

Daha 17 nin Aslı sı Çağan Efe Ak ı öpücüklere boğdu! Tepki çekti 1

TEPKİ ÇEKTİ
İki oyuncunun videosu adeta sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar görüntüleri iki oyuncu arasındaki samimi ve eğlenceli bir set arkadaşlığı olarak değerlendirirken, bazı kullanıcılar da ikili arasındaki yaş farkına dikkat çekerek sert eleştirilerde bulundu.

Daha 17 nin Aslı sı Çağan Efe Ak ı öpücüklere boğdu! Tepki çekti 2

'ÇOCUĞUMLA AYNI YAŞTA'
Eleştirel yorumlara dayanamayan Melek Gültekin; 'Yoldan geçerken çocuğa saldırmış gibi taciz etmiş gibi yorumlar yapmışsınız. Çağan Efe ile aynı projedeyiz, set arkadaşım. Çocuğumla aynı yaşta. Kendisini çok severim. Ondan izin alınarak çekilmiş bir videoydu. Saçma sapan yorumlar yapmayın.' diyerek sert çıtkı.

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Anahtar Kelimeler:
Daha 17 dizisi Çağan Efe Ak
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Kadın rezil bir şekilde davranmış.
buldun yumurta gibi çocuğu kızlarda bahane
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