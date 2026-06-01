Danla Bilic Travis Scott konserindeydi: "Arsız yırtık dondan çıkar gibi"

Dünyaca ünlü hip hop yıldızı Travis Scott, kariyerinde ilk kez Türkiye'ye geldi. "Sicko Mode", "Goosebumps" ve "FE!N"in aralarında olduğu parçalarıyla tanınan ünlü ismin konserine yoğun ilgi vardı.
Bilet fiyatlarının 30 bin TL ila 80 bin TL arasında değiştiği konser öncesi Scott hayranları alanı doldurdu. Ancak konser hayal kırıklığı yarattı. Performansı boyunca yüzünü aksesuarlarla kapatmasıyla dikkat çeken Travis Scott, 20 dakika sahnede kaldı.
Danla Bilic de dünyaca ünlü şarkıcının konserindeydi. Herkes gibi fenomenin de canı sıkıldı.
Danla Bilic konserden paylaşım yaparak "Travis gelmiş 15 dakika durmuş. Herkes son 3. dakikada fark etti. Her yerini atkıyla örtmüş. Manyak niye uçtun 13 saat? Kanye'den utan. Arsız yırtık dondan çıkar gibi. Eve geldiğimden beri kahkaha atıyorum" dedi.
