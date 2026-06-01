Kızılcık Şerbeti'nde kriz çıktı! Ekonomik şartlarda anlaşamadı diziyi bıraktı

Kızılcık Şerbeti dizisinin beşinci sezon hazırlıkları devam ederken beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Show TV’nin Gold Film imzalı fenomen dizisinin ilk bölümünden beri ekipte yer alan Aliye Uzunatağan'ın projeye veda ettiği öğrenildi.

ŞARTLARDA ANLAŞAMADI

Dizinin Sönmez’i Uzunatağan sezon finalinde kalp krizi geçirmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; sezon finali öncesi şartlarını sunan Uzunatağan ile yapım şirketi ekonomik şartlarda anlaşamadı ve bugün ayrılık kararı verildi.

Usta oyuncuyla daha önce de ipler kopmuş ancak daha sonra el tekrar el sıkışılmıştı. Bu kez ise görüşmeler olumlu sonuçlanmadı.