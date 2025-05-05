David Beckham'ın 50. yaş partisi 4 gün sürdü! Komşular gece 03.35’te polisi aradı

David Beckham, 50. yaş gününü bitmeyen bir etkinlikle kutladı. Victoria Beckham, David’in bu özel yaşını kutlamak için adeta hiçbir masraftan kaçınmadı. Kutlamalar, Çarşamba günü Cotswolds’taki evlerinde düzenlenen aile partisiyle başladı. Ardından çift, Beckham’ın favori bağ evine 24 saatlik bir Fransa gezisi gerçekleştirdi. Final ise Cumartesi gecesi Londra’daki lüks bir restoranda gerçekleşen yıldızlarla dolu akşam yemeğiyle yapıldı.

Kutlamaların son ayağı, Londra Kensington’daki üç Michelin yıldızlı Core restoranında yapıldı. Geceye Tom Cruise’un yanı sıra Beckham’ın eski takım arkadaşları ve birçok ünlü katıldı.

Ancak eğlence biraz fazla uzayınca, çevredeki sakinler isyan etti. Müzik gece 02.00’yi geçtiğinde hâlâ yüksek sesle devam ediyordu ve bazı vatandaşlar pencerelerden dışarı sarkarak “Bu gürültü nereden geliyor?” diye bakmaya başladı.

The Sun gazetesine konuşan bir görgü tanığı, “David’in partisi gerçekten çılgınca geçti. Zaman ilerledikçe müzik daha da yükseliyor gibiydi,” dedi. Gürültü şikayetleri üzerine saat 03.35’te iki belediye görevlisi mekâna gelerek duruma müdahale etti.

Beckham ailesi uyarılar sonrası müziği kıstı.