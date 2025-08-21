Defne Samyeli "Türkiyeli falan değilim, Türk'üm" dedi, Rasim Ozan Kütahyalı "Malatyalı Alevi" deyince ortam gerildi

Defne Samyeli ve Rasim Ozan Kütahyalı arasında gerilim tırmandı, ünlü oyuncu ve sunucu sözleriyle olay oldu. Defne Samyeli'nin Ferit Ömerlioğlu'nun "Olduğu Gibi" programında sorulan "Beyaz Türk müsünüz?" sorusuna verdiği "Beyazını bilmem de ben Türk'üm. Türkiyeli falan değilim, Türk'üm" yanıtı sosyal medyada gündem olunca Rasim Ozan Kütahyalı konuya dahil oldu.

RASİM OZAN KÜTAHYALI NE DEDİ?

Kütahyalı, bu sözlerden sonra “Defne Samyeli aslen Malatyalı. Babasının, dedesinin kökenleri Malatyalı Alevi diye bilinirdi. Seneler sonra bunu inkâr etti” sözleriyle Defne Samyeli'ni kızdırdı.

“Merak etme. Ateş olsan ancak cirmin kadar yer yakarsın. O da fazla hükmü olan bir yer değil, sen de farkındasındır" diyen Defne Samyeli şunları söyledi:

"Bana iyi kulak ver şimdi: Malatyalı ve Alevi de olabilirdim. Bu yine Türk olduğum gerçeğini değiştirmezdi. (Bunu anlamıyor olmalı) Malatyalı ve Alevi vatandaşlarımızı tüm kalbimle kucaklıyorum. Malatyalı da değilim, Alevi de değilim. Ve hatta başka akıl yoksunu tetikçilerin iddia ettiği gibi Sabetayist de değilim. Nerede doğduğum hiç önemli olmamakla birlikte, İstanbul doğumluyum.”

"İPLERİ BAŞKALARININ ELİNDE..."

Defne Samyeli devamında ise “Şu an bir prensibimi çiğniyorum; zira ipleri başkalarının elinde, maması nereden gelirse ona göre söylem, taraf, parti ve dil değiştiren trolleri genelde muhatap kabul etmem. Bunların neye hizmet ettiklerini zaten şanlı geçmişleri ortaya koyuyor" dedi.

Defne Samyeli sözlerine devam ederek şunları yazdı:

"İlahî ROK… İnsanlarla ilgili böyle bir yalanı nasıl söyleyebiliyorsun? Ben Türk’üm dedim diye niye böyle tetiklendin? Sana verilen görev icabı mı? Etnik kimlik vurgularıyla ‘ulus devlet’ birliğini yok etmek amacıyla mı her gündeme maydanoz oluyorsun?”