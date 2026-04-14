Delikanlı dizisine Fırat Tanış geldi! Sosyal medya ikiye bölündü

Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve Mina Demirtaş'ın başrolde olduğu Delikanlı dizisine ünlü oyuncu Fırat Danış dahil oldu.

Miran karakteriyle üçüncü bölümde diziye dahil olacak olan Fırat Tanış, hikâyede önemli gelişmelere sebep olacak. Miran, yoksulluk ve sevgisizlik içinde büyümüş, hayatın en sert yüzüyle erken yaşta tanışmış bir adamdır. Sarp’la olan bağı, samimiyet ve güven üzerine kurulmuş olsa da, altında kırılgan ve karmaşık bir dinamik barındırır.

Dizinin yönetmenlerinden Zeynep Günay ile aşk yaşayan Fırat Danış'ın diziye dahil olması sosyal medyayı ikiye böldü. Sebebi ise Fırat Danış'ın daha önce eski sevgilisine şiddet iddialarıyla gündeme gelmiş olması.

Fırat Danış'ın diziye dahil olmasını eleştirenler olduğu kadar destekleyenler de oldu.