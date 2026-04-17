Demet Akalın, Biricik Suden'e öfke kustu! 'Büyük rezillik'

Şanlıurfa'da ve Kahramanmara'taki okullarda yaşanan korkunç saldırılar ülkeyi yasa boğarken Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'in paylaşımı tepki çekti. Demet Akalın Suden'in paylaşımına adeta öfke kustu.

Öznur Yaslı İkier

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan korkunç saldırılar tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Ünlü isimlerin peş peşe paylaşım yaparak tepki gösterdiği saldırılar herkesi yasa boğarken Biricik Suden'in paylaşımı ortalığı karıştırdı. Ünlü şarkıcı Demet Akalın da paylaşıma tepki gösterdi.

"KAS GELİŞİMİMİ RİSKE ATAMAM"

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Neden okul olayı ile ilgili reaksiyonsuzsun sorusuna da cevap vereyim. Kortizol seviyemi ve kas gelişimimi riske atamam! Negatif enerjiyle beslenmek yerine enerjimi daha yapıcı şeylere saklıyorum.'

KENDİNİ TUTAMADI

Biricik Suden'in paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekerken ünlü şarkıcı Demet Akalın da kendini tutamadı.

"BÜYÜK REZİLLİK"

Sosyal medya hesabından sitem dolu bir paylaşım yapan Akalın şu ifadeleri kullandı: "Adına laleler şarkı yazılan kadın, bir an önce iğneleri bırak. Gerçekten insanların acılar varken, toprak olacak o kaslarını düşünmen büyük rezillik. Biraz merhamet... Umarım Batu hoca seni o spor salonundan kovar!"

Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın Biricik Suden
