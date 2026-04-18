Demet Akalın'dan Gülben Ergen'e sitem! 'Unutma ki ona hiçbir şey olmaz'

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da meydana gelen okul saldırıları, tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen ve 1'i öğretmen olmak üzere toplam 9 kişinin hayatını kaybettiği 20 kişinin de yaralandığı açıklandı.

GÜLBEN ERGEN'İN ETKİNLİKLE İLGİLİ KONUŞMASI ELEŞTİRİLDİ

Saldırının gerçekleştiği gün, magazin dünyasında da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Uzun süredir merakla beklenen Gırgıriye Müzikali, aynı gün seyirciyle buluştu. Ancak Türkiye’nin dört bir yanından yükselen acı haberler, etkinliğin zamanlamasını tartışma konusu haline getirdi.

Müzikal sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gülben Ergen’in açıklamaları ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ergen’in, ülke genelinde yas havasının hakim olduğu saatlerde etkinlikle ilgili değerlendirmelerde bulunması bazı kullanıcılar tarafından eleştirildi.

DEMET AKALIN'DAN TEPKİ

Tepkiler bununla sınırlı kalmadı. Ünlü şarkıcı Demet Akalın da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duruma sessiz kalmadı. Akalın, 'Kahkahalarca tam onluk! Unutma ki ona hiçbir şey olmaz' yazdı.