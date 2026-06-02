Sessiz sedasız evlenmişti! Nesrin Cavadzade aşka geldi

Nesrin Cavadzade ile Kadir Taner Uçar, 4 Mayıs'ta hayatını birleştirdi. Ünlü oyuncu, gözlerden uzak aşk yaşadığı Uçar ile Bodrum'da sade bir nikah töreniyle evlendi.

Sürpriz nikah, Cavadzade'nin hayranlarını şaşırtmıştı. Cavadzade, "Evlilik teklifinden bir ay sonra Bodrum’da nikah kıydık. Seda Sayan’ın tavsiyesi gibi oldu. Altıncı ayda teklif aldım. Önce nikah kıydık. Düğünümüz sonra olacak" dedi.

Seda Sayan, Cavadzade'nin bu açıklamalarını sosyal medya sayfasında paylaştı ve 'alkış' emojisini ekledi. Ünlü oyuncu daha sonra Seda Sayan'ın geçmişteki sözlerine atıfta bulundu ve eşiyle yer aldığı fotoğrafa, "Zamanımı alma, beni al!" notunu ekledi.