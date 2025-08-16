Demet Akalın kendisine milyonluk jeep aldı! Sefo'ya seslendi

Demet Akalın bu yaz Sefo ile yaptığı düetle müzik listelerinde birinci sırada yer aldı.

TikTok ve YouTube trendlerinde zirveye oturan şarkıyla ilgili Demet Akalın, "Pazarcılardan sosyetik kulüplere kadar herkes bu şarkıyı dinliyor" açıklamasında bulunmuştu.

Keyfi yerinde olan Demet Akalın kendisine lüks bir jeep aldı.



Instagram hesabından paylaşım yapan Akalın, düet yaptığı Sefo'yu etiketleyerek, "Baktım sen bana bir hediye almıyorsun ben kendime hediye aldım" dedi.

Sefo da yanıt olarak, "Abla ben biriktiriyorum, Ferrari alacağım" cevabını verdi.