Demet Akalın son konserinde tacize uğradı! ''Elleme, sıkma gibi bir şey yok''''

Son dönemde verdiği kilolar ve değişen sahne kostümleriyle adından söz ettiren Demet Akalın, bu kez konser sırasında uğradığı taciz ile magazin dünyasında gündem oldu.

"HERİF HER TARAFIMI ELLEDİ"

Konser sırasında bir erkek hayranının tacizine uğrayan ünlü şarkıcı o anlarda adeta öfke nöbeti geçirdi. Yaşadığı şoku üzerinden atamayan sanatçı, konser sonrası korumalarının yanına giderek "Sen de görmüyor musun herif her tarafımı elledi? Herif böyle tutuyor her tarafımı elledi ya. 'Gelsenize alsanıza şunu' diyorum. Polis molis yok mu? Birileri vardı yanımda söyledim" şeklinde bağırdı.

MEKANI TERK ETTİ

Mekandan ayrılırken çok sinirli olduğu görünen Akalın, yaşananlardan sonra eşi Okan Kurt ile otomobiline binerek mekanı terk etti.

DEMET AKALIN'DAN İLK AÇIKLAMA

Ünlü şarkıcı son konserinde uğradığı tacizle ilgili Söylemezsem Olmaz programından Bircan Bali ve Uğur Kotan’a konuştu. Akalın şu ifadeleri kullandı;

"Ben fark ettim. İki kere yaptı ben de iki kere itekledim onu. Ama sonuç hiç değişmedi. Selfie çekmek için yanıma geldi."

Kendisine fiziksel temasta bulunulmadığını dile getiren Akalın, "Elleme, sıkma gibi bir şey yok fakat defalarca geldi. O kadar yakın temastaydı ki bana, 'Git' dedim gitmedi. Geri geldi, bu tepkisinden rahatsız oldum." dedi.