Daha 17 17. bölüm 2. fragman izle! ''Bu heyecana yürek dayanmaz''

Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek gibi isimleri kadrosunda buluşturan Daha 17 yayınlandığı günden bu yana ilgiyle izleniyor.

Pazar akşamlarına damga vuran fenomen dizi bu hafta 17. bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölüm fragmanı büyük ses getirirken Aras ve Teoman'ın sahnelerine yorum yağdı.

DAHA 17 17. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

DAHA 17 17. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hakan’ın tehdidine rağmen kardeşinden vazgeçmeyen Aras, Teoman’a yakın kalabilmek için Akkayaların evinde çalışmaya başlar. Bu karar, Aras’ın bu zamana kadar güven bağı kurduğu hemen herkesle arasının açılmasına neden olur.

Deniz, Aras’ın sakladığı gerçeğe adım adım yaklaşır. Aras’ın kendisini korumaya çalışmasının nedenini anlayamayan Teoman, ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığında iki kardeş bir kez daha beklenmedik biçimde yan yana gelir.

Şebnem ise geçmişin yükü altında giderek daha fazla çözülür. Aras, Serhat’ın öldüğü geceye dair yeni ipuçlarının peşine düştüğünde Akkaya villasına geri dönen tehlike, iki kardeşi ölümle burun buruna getirecektir.