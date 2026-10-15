Murat Boz ve Demet Özdemir, mahsur kaldığı stüdyodan kurtarıldı! Sahil Güvenlik botlarla geldi

Yağmur İstanbul'u etkisi altına aldı. Sarıyer, Ayazağa Mahallesi’nde etkili olan sağanak nedeniyle stüdyo ve çevresini de su bastı. Murat Boz ve Demet Özdemir su yükselmeye başlayınca sosyal medyadan yardım çağrısında bulunmuştu.

Demet Özdemir açıklamasında “Cendere yolunda stüdyoda mahsur kaldık. Phoenix stüdyoları Tüm yetkili birimlerden yardım bekliyoruz " demişti.

Bölgede AFAD, UMKE, İstanbul İtfaiyesi, Sahil Güvenlik, SAK ve AKUT ekipleri kurtarma çalışması yürüttü.

Çalışmalar sırasında bota alınan oyuncu Özdemir, suyla kaplanan bölgeden tahliye edildi. Özdemir’in bottan inmesine ekipler, yardım etti. Diğer kişilerin de ekiplerin desteğiyle bottan indirildiği görüldü.

MURAT BOZ DA PAYLAŞTI

Murat Boz da sabaha karşı "Tahliye ediliyoruz" diyerek bir görüntü paylaştı. Botla tahliye sırasında kaydedilen görüntülerde, suyla kaplı çevre ve sırtında “Polis Dalgıç” yazılı kıyafet bulunan görevli yer aldı.