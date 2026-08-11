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Deniz Seki sağlık durumunu açıkladı: "Balkonda bacaklarım ikiye ayrılmış gibi düştüm"

Deniz Seki, evinde geçirdiği talihsiz kaza sonrası hastaneye kaldırılarak ameliyat edildi. Leğen kemiğinde kırık ve omurgasında zedelenme tespit edilen ünlü şarkıcı, sağlık durumuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı. Seki, "Balkondan düşmedim" diyerek hakkında çıkan iddialara da açıklık getirdi.

Deniz Seki sağlık durumunu açıkladı: "Balkonda bacaklarım ikiye ayrılmış gibi düştüm"

Deniz Seki, İstanbul'daki evinde talihsiz bir kaza geçirdi. Gece saat 03.30 sıralarında şarkıcı, evinin balkonunda ayağının kayması sonucu düştü. Ambulansla hastaneye kaldırılan Seki'nin yapılan tetkiklerinde, leğen kemiğinde kırık ve omurgasında zedelenme tespit edildi.

DENİZ SEKİ SAĞLIK DURUMU

Ameliyat sonrası TV8'de Gel Konuşalım programına ses kaydı bırakan Deniz Seki sağlık durumuna dair şunları söyledi:

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Deniz Seki sağlık durumunu açıkladı: "Balkonda bacaklarım ikiye ayrılmış gibi düştüm" 1

"Talihsiz bir kaza yaşadım, konserden geldik, olay 11.30 gibi oldu. Nazar diyorum artık. Köpeklerime mama yollamak için balkona çıktım, klimanın suyunda kaldım, bacaklarım ikiye ayrılmış gibi düştüm. Leğen kemiğim kırılmış, hemen ambulans arandı. Gece hastaneye geldim sonra ameliyat oldum. Bilgi kirliliği yapmayalım."

Deniz Seki sağlık durumunu açıkladı: "Balkonda bacaklarım ikiye ayrılmış gibi düştüm" 2

Deniz Seki o sırada bir tek kardeşini aradığını söyledi. Maslak'ta özel bir hastanede olduğunu söyleyen şarkıcı "Koltuk değnekleriyle 3 hafta kadar arkadaş olacağız. Sonra konserlere devam edeceğiz."

Deniz Seki ağrısı olmasına rağmen yayına bağlanarak da "Balkondan düşmedim. Hastanede gerekli açıklamayı yapacak" dedi.

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Deniz Seki
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