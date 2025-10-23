Deniz Bulutsuz'u darp eden Ozan Güven 45 gün hapis yatacak! Cezası onandı

Oyunca Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u sevgili oldukları dönemde darp etmişti. Karşılıklı açılan davada karar geçtiğimiz ay çıktı.

Ozan Güven'in "cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "hakaret" suçlarından beraatine, "kasten yaralama" suçundan ise 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Ozan Güven kararı itiraz etmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin yapılan itirazları reddetmesi ile İstanbul 58’inci Asliye Ceza Mahkemesince kurulan hüküm kesinleşerek onanmış oldu.

OdaTv'de yer alan iddiaya göre; Ozan Güven’e verilen 2 yıl 3 ay hapis cezası onandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, kararın herhangi bir hukuka aykırılığının bulunmadığını belirtti. Oyuncu, cezasının denetimli serbestlik dışında kalan 45 gününü açık cezaevinde geçirecek.

Önümüzdeki haftalarda Güven'e gerekçeli kararın ulaşmasının ardından ünlü oyuncu, 2 hafta içerisinde cezaevine girmek zorunda kalacak.