MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Deniz Bulutsuz'u darp eden Ozan Güven 45 gün hapis yatacak! Cezası onandı

Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği gerekçesiyle 2 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Cezası onanan oyuncu, cezasının denetimli serbestlik dışında kalan 45 gününü açık cezaevinde geçirecek.

Deniz Bulutsuz'u darp eden Ozan Güven 45 gün hapis yatacak! Cezası onandı

Oyunca Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u sevgili oldukları dönemde darp etmişti. Karşılıklı açılan davada karar geçtiğimiz ay çıktı.

Ozan Güven'in "cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "hakaret" suçlarından beraatine, "kasten yaralama" suçundan ise 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Deniz Bulutsuz u darp eden Ozan Güven 45 gün hapis yatacak! Cezası onandı 1

Ozan Güven kararı itiraz etmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin yapılan itirazları reddetmesi ile İstanbul 58’inci Asliye Ceza Mahkemesince kurulan hüküm kesinleşerek onanmış oldu.

Deniz Bulutsuz u darp eden Ozan Güven 45 gün hapis yatacak! Cezası onandı 2

OdaTv'de yer alan iddiaya göre; Ozan Güven’e verilen 2 yıl 3 ay hapis cezası onandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, kararın herhangi bir hukuka aykırılığının bulunmadığını belirtti. Oyuncu, cezasının denetimli serbestlik dışında kalan 45 gününü açık cezaevinde geçirecek.

Önümüzdeki haftalarda Güven'e gerekçeli kararın ulaşmasının ardından ünlü oyuncu, 2 hafta içerisinde cezaevine girmek zorunda kalacak.

23 Ekim 2025
23 Ekim 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Victoria’s Secret defilesinde zorlandı! "O sabah regl olmuştum" diyerek itiraf ettiVictoria’s Secret defilesinde zorlandı! "O sabah regl olmuştum" diyerek itiraf etti
Öpüşme sahnesi seyirciyi ikiye böldüÖpüşme sahnesi seyirciyi ikiye böldü
Anahtar Kelimeler:
Ozan Güven
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da korkunç olay! Apartmanı ateşe verdi: Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da korkunç olay! Apartmanı ateşe verdi: Çok sayıda yaralı var

Özel, Arnavutköy'de konuştu: "Dört rezalet birden açıklıyorum"

Özel, Arnavutköy'de konuştu: "Dört rezalet birden açıklıyorum"

Bodo/Glimt hocası atmosfer için itirafta bulundu! ''Başım çatlıyor''

Bodo/Glimt hocası atmosfer için itirafta bulundu! ''Başım çatlıyor''

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

'Hayra alamet değil' Altın rekordan döndü! Fiyat hareketi için uzmanından çarpıcı yorum

'Hayra alamet değil' Altın rekordan döndü! Fiyat hareketi için uzmanından çarpıcı yorum

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.