Deniz Seki 2 ayda tam 15 kilo verdi! Nasıl zayıfladı? Bunu herkes yapabilir

Son dönemde verdiği kilolar ve paylaştığı fotoğraflarla sık sık gündeme gelen Deniz Seki adından söz ettirmeye devam ediyor. Deniz Seki son olarak 2 ayda 15 kilo verdi.

Deniz Seki'nin kilo verme süreci ve sırrı da merak edildi. Deniz Seki beslenme düzeninde yaptığı küçük değişikliklerle sağlıklı beslendi.

Seki, yoğun sahne temposuna daha da dayanıklı olmak için hem beslenme düzenini değiştirdi hem de spor yapmaya başladı.

Sabah erken kalkıyor, erken yatıyor ve günde 2 saat yürüyüş yapıyor. Aynı zamanda bol bol su içmeyi ihmal etmiyor.

36 bedene düşen Deniz Seki'yi zayıflatan diyetisyen ve yaşam koçu Şeyda Coşkun geçtiğimiz günlerde Seki için "Bacaklar gerçekten ekstra ince, ben kefilim" açıklamasını yapmıştı.