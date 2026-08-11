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Deniz Seki balkondan mı düştü? Deniz Seki'nin sağlık durumu nasıl?

Şarkıcı Deniz Seki, evinde ayağının kayması düşerek yaralandı. Kaldırıldığı hastanede ameliyatı tamamlanan Seki'nin leğen kemiği ve omurgasında zedelenme tespit edildi. Deniz Seki'nin sağlık durumu nasıl?

Deniz Seki balkondan mı düştü? Deniz Seki'nin sağlık durumu nasıl?

Şarkıcı Deniz Seki'den üzen haber geldi. Evinde düşen Deniz Seki'nin sağlık durumu merak ediliyor.

DENİZ SEKİ'YE NE OLDU?

Deniz Seki gece saatlerinde Sarıyer Maden Mahallesi'ndeki evinde kedi ve köpeklerine mama vermek istediği sırada ayağının kayması sonucu yere düştü. Seki, olayın ardından çalışma arkadaşının çağırdığı ambulansla Sarıyer'de özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ameliyata alınan Seki'nin yapılan tetkiklerinde, leğen kemiği ve omurgasında zedelenme tespit edildiği öğrenildi.

DENİZ SEKİ'NİN SAĞLIK DURUMU

Deniz Seki'nin ameliyata alınmasının ardından hemen açıklama yapıldı:

Deniz Seki balkondan mı düştü? Deniz Seki nin sağlık durumu nasıl? 1

"Dün geceki konserinin ardından, evinde kedilerine ve köpeklerine mama vermek üzere bulunduğu sırada, kaygan zeminde ayağının kayması sonucu talihsiz bir şekilde düşen Deniz Seki evde bulunan çalışma arkadaşları tarafından ambulansla ivedilikle hastaneye kaldırılmıştır. Yapılan kontrollerde, leğen kemiği ve omurgasında zedelenme tespit edilen Deniz Hanım, kısa süre içerisinde ameliyata alınmıştır. Çok şükür, ameliyatı başarılı geçmiş olup şu anda sağlık durumu gayet iyi ve dinlenmektedir.

Deniz Seki balkondan mı düştü? Deniz Seki nin sağlık durumu nasıl? 2

BALKONDAN DÜŞTÜ İDDİASI YALANLANDI

Basına da yansıyan bu talihsiz kazayla ilgili, merak eden ve endişelenen herkesi doğru bilgilendirmek istedik. Özellikle bazı haberlerde yer alan, Deniz Hanım’ın balkondan aşağıya düştüğü yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kaza, evinde kaygan zeminde ayağının kayması sonucu gerçekleşmiştir. Deniz Hanım’ın sağlık durumu iyi olup, doktorları tarafından yakından takip edilmektedir. Arayan, soran, güzel dileklerini ve dualarını ileten herkese gönülden teşekkür ederiz. Bir süre dinlenmesinin ardından, en kısa zamanda yeniden sahnede sevenleriyle buluşacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
Deniz Seki
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