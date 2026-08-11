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Hande Erçel Teşkilat'a mı geliyor? Gerçek ortaya çıktı

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'ın 7. sezon hazırlıkları sürerken yeni kadın başrol için Hande Erçel'in adı gündeme geldi. Hande Erçel iddiası sonrası gerçek ortaya çıktı.

Hande Erçel Teşkilat'a mı geliyor? Gerçek ortaya çıktı

TRT1’in “Teşkilat” dizisinin 7. sezonu merakla bekleniyor. Kadın başrol arayışı olan dizi hakkında bomba iddia gündeme geldi.

Burak Arlıer’in yönettiği Double Click imzalı dizinin yeni başrol kadın yıldızının kim olacağı merak konusuyken Hande Erçel’in ismi gündeme geldi.

Hande Erçel Teşkilat a mı geliyor? Gerçek ortaya çıktı 1

Geçmişte “Güneşin Kızları”nda Tolga Sarıtaş’la partner olan Erçel’in projede yer alıp almadığı soruldu.

Hande Erçel Teşkilat a mı geliyor? Gerçek ortaya çıktı 2

İKİ FİLM PROJESİ VAR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hande Erçel’in 2026 sezonunda ana akıma iş yapmayı düşünmediği, Teşkilat’la da görüşmediği öğrenildi. Ünlü oyuncunun gündeminde birinin hikâyesini kendisinin yazdığı iki film projesi yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel teşkilat
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