Hande Erçel Teşkilat'a mı geliyor? Gerçek ortaya çıktı

TRT1’in “Teşkilat” dizisinin 7. sezonu merakla bekleniyor. Kadın başrol arayışı olan dizi hakkında bomba iddia gündeme geldi.

Burak Arlıer’in yönettiği Double Click imzalı dizinin yeni başrol kadın yıldızının kim olacağı merak konusuyken Hande Erçel’in ismi gündeme geldi.

Geçmişte “Güneşin Kızları”nda Tolga Sarıtaş’la partner olan Erçel’in projede yer alıp almadığı soruldu.

İKİ FİLM PROJESİ VAR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hande Erçel’in 2026 sezonunda ana akıma iş yapmayı düşünmediği, Teşkilat’la da görüşmediği öğrenildi. Ünlü oyuncunun gündeminde birinin hikâyesini kendisinin yazdığı iki film projesi yer alıyor.