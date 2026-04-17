Deniz Seki'den Popstar Rıza Tamer'e duygusal veda! "Tam ayağa kalkmışken…"

Popstar yarışmasıyla tanınan şarkıcı Rıza Tamer'in ani ölümü sevenlerini yasa boğdu. Tamer’in vefatının ardından yarışmada jüri üyeliği yapan Deniz Seki, duygusal bir veda mesajı paylaştı.

Deniz Seki'den Popstar Rıza Tamer'e duygusal veda! "Tam ayağa kalkmışken…"
Öznur Yaslı İkier

Katıldığı Popstar yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran şarkıcı Rıza Tamer’den acı haber geldi. Dün akşam saatlerinde menajerinin Bodrum Konacık Mahallesi’ndeki evinde rahatsızlanan Tamer, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tamer’in ani ölümü, sanat camiasında büyük üzüntü yarattı. Popstar yarışmasında jüri üyeliği yapan Deniz Seki, Rıza Tamer’in vefatının ardından sosyal medya hesabından bir veda mesajı paylaştı.

DENİZ SEKİ’DEN DUYGUSAL VEDA

Deniz Seki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Deniz Seki den Popstar Rıza Tamer e duygusal veda! "Tam ayağa kalkmışken…" 1

"Bazen hayat, tam sesini bulmuşken susturur insanı… Rıza Tamer’i kaybetmişiz. Ah Rıza; acılarıyla, yaralarıyla ama en çok da sesiyle dokundu bize. Yolculuğa uzaktan değil, kalpten tanıklık ettim. Bir insanın küllerinden doğmaya çalışmasını izlemek… Ve tam ayağa kalkmışken onu kaybetmek… Bazı hikayeler yarım kalmaz, içimize yazılır. Sesin burada, bizde, şarkılarında yaşamaya devam edecek. Huzurla uyu."

Okul saldırısının katiline ait yeni görüntüler: Polis kıyafeti, silahlar...

Okul saldırısının katiline ait yeni görüntüler: Polis kıyafeti, silahlar...

O ilimizde okullara randevusuz giriş yasaklanıyor

O ilimizde okullara randevusuz giriş yasaklanıyor

Arda Turan’dan tarihi başarı! Shakhtar adını yarı finale yazdırdı

Arda Turan’dan tarihi başarı! Shakhtar adını yarı finale yazdırdı

Harekete geçildi: Eşref Rüya, Yeraltı, Teşkilat, Uzak Şehir...

Harekete geçildi: Eşref Rüya, Yeraltı, Teşkilat, Uzak Şehir...

1 Temmuz’da tapuda yeni dönem

1 Temmuz’da tapuda yeni dönem

ÖTV’siz araç bekleyenler dikkat!

ÖTV’siz araç bekleyenler dikkat!

